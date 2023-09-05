05.09.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

11 років за ґратами проведе жінка, яка наводила ракетні удари по Харкову

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала ще одна інформаторка спецслужб рф, яка коригувала повітряні атаки агресора на Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за її наводкою окупанти здійснювали ракетні удари по житлових масивах обласного центру.

Також загарбники використовували координати своєї коригувальниці для обстрілів місцевих медустанов і торговельних закладів. Ці атаки спричинили жертви серед цивільного населення і руйнування житлової та соціальної інфраструктури міста.

Таким чином ворог сподівався залякати жителів Харкова та викликати паніку серед людей.

Крім того, зловмисниця намагалась виявити місця базування підрозділів ЗСУ і Національної гвардії, які дислокуються на території міста. Контррозвідники СБУ затримали ворожу інформаторку у результаті спецоперації на Харківщині у квітні 2022 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їй 11 років тюремного ув’язнення.

Як встановило слідство, зловмисницею виявилась місцева жителька, яку російські спецслужби залучили до співпраці після початку повномасштабної агресії рф. Для комунікації з окупантами їхня поплічниця використовувала один з популярних месенджерів.

Під час обшуків у затриманої виявлено російські рублі та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.