05.09.2023 10:00 Рита Парфенова

Коригувальницю, яка робила «селфі» на фоні стратегічних об’єктів Харкова, затримала СБУ

Ще одну російську агентку, яка надавала інформацію для коригування російських повітряних атак на місто Харків, було затримано Службою безпеки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, затримано коригувальниці, за координатами якої влітку 2022 року загарбники здійснили ракетний удар по виробничих цехах місцевого заводу енергетичної галузі України.



Зловмисницею виявилась працівниця постраждалого підприємства, яка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкту з прив’язкою до місцевості і відправила фото агресору.



З'ясувалося, що до співпраці фсб залучила жінку ще до початку повномасштабного вторгнення рф, під час її поїздки до москви.



Після 24 лютого минулого року на неї вийшов представник російської спецслужби і поставив завдання передавати йому геолокації українських захисників та критичної інфраструктури у місті.



Для комунікації між собою вони використовували популярний месенджер, а для конспірації жінка постійно змінювала мобільні телефони.





Для передачі координат українських об’єктів, фігурантка робила навпроти них «селфі», потім відправляла фото до фсб і після цього одразу видаляла знімки з телефону.



Щоб замаскувати підривну діяльність на користь фсб, їхня поплічниця активно публікувала у соцмережах власні коментарі, в яких демонстративно критикувала військово-політичне керівництво рф.



Однак, їй це не допомогло. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею нового ворожого розвідзавдання.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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