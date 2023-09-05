05.09.2023 10:25 Рита Парфенова

На Харківщині окупанти вдарили керованою авіабомбою по дитсадку: фото

Протягом останньої доби населені пункти в Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківшини перебували під обстрілами ворожих сил.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Увечері 4 вересня, близько 21:30, вфійськові рф завдали два удари керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.



У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.



Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.