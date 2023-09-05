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05.09.2023  10:25   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти вдарили керованою авіабомбою по дитсадку: фото

Протягом останньої доби населені пункти в Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківшини перебували під обстрілами ворожих сил.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Увечері 4 вересня, близько 21:30, вфійськові рф завдали два удари керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.

У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 серпня 2023 року.

обстріл

обстріл

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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