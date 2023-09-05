На Харківщині окупанти вдарили керованою авіабомбою по дитсадку: фото

Протягом останньої доби населені пункти в Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах Харківшини перебували під обстрілами ворожих сил.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Увечері 4 вересня, близько 21:30, вфійськові рф завдали два удари керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає.
У селі Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.
Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві.
Комментариев: 0
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
влажность:
давление:
ветер: