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05.09.2023  10:57   Рита Парфенова

У підземці Харкова зупинили пасажира у розшуку

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.

поліція метро

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Проспект Гагаріна» зупинили для перевірки 43-річного чоловіка.

У ході перевірки з’ясувалося, що з 2013 року порушник знаходиться у розшуку за скоєння наркозлочинів.

Про «знахідку» повідомлено ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1049 повідомлень про правопорушення та події.

Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
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