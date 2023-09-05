У підземці Харкова зупинили пасажира у розшуку

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка, який знаходився у розшуку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Проспект Гагаріна» зупинили для перевірки 43-річного чоловіка.
У ході перевірки з’ясувалося, що з 2013 року порушник знаходиться у розшуку за скоєння наркозлочинів.
Про «знахідку» повідомлено ініціатору розшуку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1049 повідомлень про правопорушення та події.
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