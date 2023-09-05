05.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині коротке замкнення електричної мережі спричинило пожежу

Займання сталося у селі Маяк Богодухівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

4 вересня о 13:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Маяк в Золочівській громаді Богодухівського району.

Негайно за вказаною адресою було направлено вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та рятувальників Луганського гарнізону.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горять гараж та дах літньої кухні на приватному подвір’ї.

Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електричної мережі. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 14:10 та ліквідовано о 15:25.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під загрозою обстрілів ворога рятувальники на Харківщині гасили пожежі, викликані військовими діями.