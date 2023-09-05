05.09.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
На Харківщині коротке замкнення електричної мережі спричинило пожежу
Займання сталося у селі Маяк Богодухівського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
4 вересня о 13:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Маяк в Золочівській громаді Богодухівського району.
Негайно за вказаною адресою було направлено вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та рятувальників Луганського гарнізону.
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що горять гараж та дах літньої кухні на приватному подвір’ї.
Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електричної мережі. Загиблих та постраждалих на місці події не виявлено. Пожежу локалізовано о 14:10 та ліквідовано о 15:25.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що під загрозою обстрілів ворога рятувальники на Харківщині гасили пожежі,
викликані військовими діями.
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