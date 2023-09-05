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05.09.2023  11:34   Рита Парфенова

Торгував неіснуючими цуценятами дорогих порід: чоловікові повідомлено про підозру

У Харкові судитимуть за шахрайство чоловіка, який продавав неіснуючих собак в інтернеті

У Харкові судитимуть за шахрайство чоловіка, який продавав неіснуючих собак в інтернеті

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, з листопада 2022 року 26-річний мешканець Харкова розміщував оголошення в інтернеті щодо продажу породистих цуценят, хоча в дійсності він не мав жодного досвіду або участі в розведенні собак.

Шахрай обманював зацікавлених покупців, переконуючи їх переказувати гроші на його банківську картку з обіцянкою доставити їм собаку. Загальна сума переказів від потерпілих коливалася від 3500 до 12500 гривень.

Однак одразу після отримання коштів зловмисник переставав виходити на зв’язок. Жертвами шахрая стали дев’ятеро осіб.  

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ліквідований шахрайський call-центр, працівники якого  переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  шахрайство, прокуратура, харків
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