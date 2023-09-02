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02.09.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Харківські шахраї ошукували іноземців: ліквідовано шахрайський саll-центр (фото)

Працівники харківского офісу аферистів переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Ошукували іноземців аферисти: ліквідовано шахрайський саll-центр у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції та Харківську обласну прокуратуру, у ліквідованому шахрайському call-центрі було обладнано офісною технікою 46 робочих місць. Оператори застосовували методи соціальної інженерії та користувались заздалегідь розробленими сценаріями спілкування з громадянами. Використовували маніпулятивні техніки.
 
Зловмисники робили обдзвони іноземних громадян, вводили їх в оману. Від імені служби безпеки банку вони повідомляли про підозрілі транзакції за рахунком та переконували потерпілого в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки.
 
Ошукували іноземців аферисти: ліквідовано шахрайський саll-центр у Харкові
 
Встановлюється сума збитків та коло потерпілих. За місцем розташування call-центру проведено обшук. Вилучено 46 одиниць компʼютерної техніки, мобільні телефони. Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КK України.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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