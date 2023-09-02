02.09.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Харківські шахраї ошукували іноземців: ліквідовано шахрайський саll-центр (фото)

Працівники харківского офісу аферистів переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки.

Зловмисники робили обдзвони іноземних громадян, вводили їх в оману. Від імені служби безпеки банку вони повідомляли про підозрілі транзакції за рахунком та переконували потерпілого в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки.

Встановлюється сума збитків та коло потерпілих. За місцем розташування call-центру проведено обшук. Вилучено 46 одиниць компʼютерної техніки, мобільні телефони. Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КK України.

Источник: Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції

шахрайство, харків Тэги: афера