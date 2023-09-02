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02.09.2023  12:56   Дмитро Колонєй

Різко подорожчали чотири овоча, зростатимуть ціни на популярну ягоду

Про тенденції на ринку розповіли експерти.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro Times,  в Україні здорожчали томати, які тільки за перший тиждень осені додали в ціні майже 37%. 
 

Чому подорожчали томати та огірки

 
  • На початку осені суттєво зменшилася пропозиція цих овочів
 

Морква та капуста

  • Аналогічна ситуація склалася і в сегменті моркви та білокачанної капусти, які теж подорожчали через зменшення пропозиції на ринку. Загалом більшість українських господарств вже фактично завершили збір врожаю капусти та моркви середніх сортів, а збиральна компанія пізніх сортів стартувала лише в кількох господарствах. 
 
 

Кавуни

  • Експерти прогнозують що найближчим часом ціни на кавуни можуть дещо зрости, адже сезон реалізації цих баштанних вже наближається до завершення. 
 

На які овочі знижуватимуться ціни 

 
  • За оцінками спеціалістів, найближчими тижнями можна очікувати зниження цін на більшість овочів борщового набору, бо вже з наступного тижня більшість виробників планують розпочати збір врожаю саме пізніх сортів. Також, можуть суттєво змінитися і цінові тенденції в сегменті тепличної продукції, як тільки більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом тепличних огірків та томатів.
 
Источник:   Agro Times
 Тэги:  прогноз, ціни, томати, огірки, кавуни
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