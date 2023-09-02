02.09.2023 12:56 Дмитро Колонєй
Різко подорожчали чотири овоча, зростатимуть ціни на популярну ягоду
Про тенденції на ринку розповіли експерти.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro Times, в Україні здорожчали томати, які тільки за перший тиждень осені додали в ціні майже 37%.
Чому подорожчали томати та огірки
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На початку осені суттєво зменшилася пропозиція цих овочів
Морква та капуста
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Аналогічна ситуація склалася і в сегменті моркви та білокачанної капусти, які теж подорожчали через зменшення пропозиції на ринку. Загалом більшість українських господарств вже фактично завершили збір врожаю капусти та моркви середніх сортів, а збиральна компанія пізніх сортів стартувала лише в кількох господарствах.
Кавуни
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Експерти прогнозують що найближчим часом ціни на кавуни можуть дещо зрости, адже сезон реалізації цих баштанних вже наближається до завершення.
На які овочі знижуватимуться ціни
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За оцінками спеціалістів, найближчими тижнями можна очікувати зниження цін на більшість овочів борщового набору, бо вже з наступного тижня більшість виробників планують розпочати збір врожаю саме пізніх сортів. Також, можуть суттєво змінитися і цінові тенденції в сегменті тепличної продукції, як тільки більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом тепличних огірків та томатів.
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