02.09.2023 13:30 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов дав оцінку ядерної загрози з боку Білорусі
Керівник воєнної розвідки України охарактеризував становище
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов розповів про стан справ щодо доставки у Білорусь ядерного озброєння.
-
перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію білорусі буквально кілька днів тому.
-
ризик застосування ядерної зброї з території Білорусі ― нульовий;
-
це велика геополітична гра. Коли [росіяни] кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії ― вона буде або знищена, або захоплена;
-
за даними російського 12-то головного управління, за результатами тренувань білорусів із ядерними імітаторами для системи «Іскандер», які є в Білорусі у невеликій кількості, було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння;
-
водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка-У» з дальністю до 120 кілометрів;
-
ядерні боєголовки до «Точки-У», радянські ще ― вони були на утилізації. Так-от, зараз у «росатома» їх знімають з утилізації ― зі складів «Росатома», не військових арсеналів ― отримують, продовжують термін придатності рівно на 1 рік, просто написавши, що ще рік можна, і заганяють їх у білорусь. Тобто, вони ще й вирішують питання утилізації»;
-
вказаний фактор РФ також може використати для маніпуляцій та шантажу у Білорусі;
-
через рік росіяни скажуть: мовляв, термін придатності вийшов ― давайте щось для нас робіть, або ми забираємо [боєголовки]»;
-
крім боєголовок до «Точки-У» росіяни також розмістили на білоруській території ядерні бомби до літаків Су-24М. Усе це є свідченням спроб кремля грати у глобальну політичну гру;
-
це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: Росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає ― це нею вже грають. Це останні потуги;
-
Крим буде повернуто. Жодна росія там бути не може. Крим ― це наше і більше нічиє.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0