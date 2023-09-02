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02.09.2023  13:30   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов дав оцінку ядерної загрози з боку Білорусі

Керівник воєнної розвідки України охарактеризував становище

Дав оцінку ядерної загрози з боку Білорусі Кирило Буданов
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов розповів про стан справ щодо доставки у Білорусь ядерного озброєння.
 
  • перші російські ядерні боєголовки були доставлені на територію білорусі буквально кілька днів тому. 
  • ризик застосування ядерної зброї з території Білорусі ― нульовий;
  • це велика геополітична гра. Коли [росіяни] кажуть, що це на противагу блоку НАТО, то який сенс ставити ядерну зброю на передовій лінії ― вона буде або знищена, або захоплена;
  • за даними російського 12-то головного управління, за результатами тренувань білорусів із ядерними імітаторами для системи «Іскандер», які є в Білорусі у невеликій кількості, було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння;
  • водночас білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка-У» з дальністю до 120 кілометрів;
  • ядерні боєголовки до «Точки-У», радянські ще ― вони були на утилізації. Так-от, зараз у «росатома» їх знімають з утилізації ― зі складів «Росатома», не військових арсеналів ― отримують, продовжують термін придатності рівно на 1 рік, просто написавши, що ще рік можна, і заганяють їх у білорусь. Тобто, вони ще й вирішують питання утилізації»;
  • вказаний фактор РФ також може використати для маніпуляцій та шантажу у Білорусі;
  • через рік росіяни скажуть: мовляв, термін придатності вийшов ― давайте щось для нас робіть, або ми забираємо [боєголовки]»;
  • крім боєголовок до «Точки-У» росіяни також розмістили на білоруській території ядерні бомби до літаків Су-24М. Усе це є свідченням спроб кремля грати у глобальну політичну гру;
  • це виключно такий засіб для підвищення ставок у великій геополітичній грі: Росія вірить, що вона досі в неї грає, а вона вже не грає ― це нею вже грають. Це останні потуги;
  • Крим буде повернуто. Жодна росія там бути не може. Крим ― це наше і більше нічиє.
 
Источник:   ГУР МО України
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