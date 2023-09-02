Який радіаційний фон в Харкові та області на 2 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 2 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків:
по Харківській області:
Нагадаэмо, раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 1 вересня
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