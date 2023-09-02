02.09.2023 14:53 Дмитро Колонєй
У Харкові зупинилося серце відомого актора, музиканта та волонтера Михайла Кабанова
Стало відомо про смерть у Харкові культового громадського діяча.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на музиканта та поета Олега Каданова, у Харкові помер Михайло Кабанов. У активного волонтера, актора і музиканта раптово зупинилося серце.
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Михайло, який народився у Криму, закінчив у 2000 році Харківський національний університет мистецтв імені Івана Котляревського, як актор та познайомився з Олегом Кадановим та Сергієм Савенком. Цим тріо у 2002 році було створено арт-рок-гурт "Оркестр Че", який вже наступного року почав гастролювати Україною та записав свій перший альбом "Люди. Риби. Птахи". "Оркестр Че" проіснував 14 років, після чого розпався.
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Михайло тривалий час співпрацював із популярним харківським музичним пабом "Черчілль" та був арт-директором пабу "Стіна". У цьому ж пабі, після вторгнення Росії у 2014 році, Михайло організував волонтерський пункт, збираючи гроші та майно для добровольців.
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Кабанов активно підтримував партизанський загін "Чорний Корпус", потім батальйон та полк "Азов", що спричинило організацію теракту в приміщенні пабу "Стіна" 9 листопада 2014 року. Від вибуху постраждали 11 людей, зокрема й Михайло Кабанов. Але у грудні паб знову запрацював.
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З 24 лютого 2022 року Кабанов вів активну волонтерську діяльність.
Михайло Кабанов все життя провів у Харкові. Тепер його сім'я потребує фінансової допомоги. Якщо ви бажаєте приєднатися, це можна зробити за посиланням
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