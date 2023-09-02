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02.09.2023  15:08   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють Харківщину, загинула жінка

Правоохоронці Харківщини зафіксували наслідки чергових ворожих ударів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, ввечері 1 вересня 2023 року російські військовослужбовці обстріляли м. Вовчанськ. Отримала поранення 73-річна жінка. 
 
Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу с. Хрипуни Чугуївського району травмовано 63-річного цивільного чоловіка. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району загинула мирна мешканка.
 
У вказаних населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
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Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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