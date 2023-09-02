02.09.2023 16:00 Дмитро Колонєй

В Україні подорожчає алкоголь: що, чому та наскільки

Цей проєкт Мінекономіки повинен допомогти у боротьбі з тіневим ринком.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ТСН, в Україні планують підвищити ціна а алкоголь, при чому цього у нардепів прохають самі виробники.

Цей проєкт Мінекономіки дозволить виробникам збільшити прибуток та виграти конкуренцію у контрафактних товарів. Він повинен допомогти у боротьбі з тіневим ринком.

Наскільки зростуть мінімальні ціни та яких напоїв:

горілка та лікеро-горілчані – на 13%

коньяк та бренді - на 11-12%;

віскі, ром та джин – на 25%;

шампанське та ігристі вина – на 28%;

вина – на 62%;

сидр та деякі продукти бродіння – на 61-71%.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк каже, попри те, що проєкт зник із сайту Мінекономіки, підвищення таки буде. За його словами, зростання цін вигідне чесним підприємцям, які сплачують податки, бо пляшка горілки не може продаватися за 50 грн, якщо її собівартість 80 грн.

Виконавчий директор асоціації "Укргорілка" Аліна Шолохман підтверджує погоджується зі словами нардепа.

"Як може пляшка вина коштувати дешевше, ніж капучино? Мінімальні ціни мають виконувати свою функцію – коли вони відповідають реальним економічним витратам", – розповіла Шолохман.