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02.09.2023  16:55   

Як виглядає новий мурал у Харкові на вулиці Єсєніна (фото)

Нещодавно у Харкові на будинку №1 по вулиці Єсеніна з'явився новий стінопис. Ним було замінено зображення, присвячене російському поету Сергію Єсеніну.

Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, мурал, стінопис, єсенін
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