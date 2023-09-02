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02.09.2023  17:29   Дмитро Колонєй

У харківській лікарні влаштували свято дітям

Урочистості у харківському медичному закладі відбулися з нагоди початку навчального року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, урочистості з нагоди початку навчального року відбулися у Школі супергероїв, яка працює на території Міської клінічної дитячої лікарні №16.
 
У режимі онлайн відбулася зустріч учнів з Президентом України Володимиром Зеленським, який привітав їх з Днем знань. Також на честь свята для маленьких пацієнтів провели конкурси та вікторини з подарунками.
 
Школа супергероїв була відкрита восени 2021 року, щоб забезпечити право на освіту хворим дітям, які перебувають у медзакладі на тривалому лікуванні. З початку повномасштабного вторгнення рф освітній центр продовжує свою роботу. Лише за перші шість місяців 2022 року освітні послуги в центрі отримали 215 учнів, з них 78 – пацієнти гематологічного відділення.
 
Педагоги допомагають дітям долати психологічні труднощі, спричинені тривалим перебуванням у лікарні, важкими процедурами та певною ізольованістю від навколишнього світу.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, свято, харків
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