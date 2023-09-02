02.09.2023 18:16 Дмитро Колонєй

В Україні пропонують мобілізувати студентів, які отримують другу вищу освіту

Таким намір підтвердив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Interfax-Україна, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов підтвердив намір скасувати відстрочку від мобілізації для претендентів на другу вищу освіту.

"Те, що стосується здобуття другої, третьої освіти, то це ближче до питань морального порядку. Міністерство освіти (МОН – міністерство освіти і науки) зараз розглядатиме це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом - 40-50 років вирішили здобувати другу-третю освіту. Цим питанням, чому так відбувається, зараз займатиметься міністерство", - зазначив Данилов.

Секретар РНБО додав, що кількість тих, хто хоче здобути освіту, збільшилася в рази з початку повномасштабної війни: "Якщо ви можете служити в армії, придатні, то зачекає навчання чи ні вирішуватиме відповідне міністерство".