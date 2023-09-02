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02.09.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали авіаційного удару по прикордонному селу Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка, Потихонове.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 вересня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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