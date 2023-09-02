02.09.2023 19:55 Дмитро Колонєй
У Харківській області загарбники пошкодили майже 9 000 об'єктів Ізюмщини
Стало відомо, як йде ремонт житлових будинків у цьому районі Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, за словами директора Департаменту архітектури та містобудування ХОВА Антона Коротовських і начальник Ізюмської РВА Степана Масельського у районі тривають відновлювальні роботи коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за співфінансування місцевих бюджетів.
-
У селі Нова Гусарівка Балаклійської громади тривають аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного житлового будинку, в якому мешкає 67 людей. Загальна кошторисна вартість робіт складає 9,7 мільйона гривень. Роботи планують завершити у жовтні 2023 року.
-
Стартують аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного житлового будинку у місті Балаклія, розрахованого на проживання 120 людей. Загальна вартість відбудови складе 3 мільйона гривень. Зараз триває укладання договору. У будинку планують відремонтувати пошкоджену покрівлю, замінити вікна, відновити систему опалення й теплоізоляції.
-
У Ізюмі нещодавно розпочато капітальний ремонт адмінбудівлі міської ради. Наприкінці вересня ще у 3 багатоквартирних будинках міста мають розпочатися відновлювальні роботи, а щодо 9 будинків – розробляється відповідна проектно-кошторисна документація.
За словами головного архітектора області Антона Коротовських, на території Ізюмського району від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано майже 9 000 пошкоджених об'єктів:
-
повністю зруйновано 5 багатоповерхівок,
-
пошкоджено 297 багатоквартирних будинків, що складає майже 80% від загальної кількості.
-
повністю зруйновано понад 600 будинків приватного сектору.
-
пошкоджень зазнали майже 5000 будинків садибного типу.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0