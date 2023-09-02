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02.09.2023  19:55   Дмитро Колонєй

У Харківській області загарбники пошкодили майже 9 000 об'єктів Ізюмщини

Стало відомо, як йде ремонт житлових будинків у цьому районі Харківщини.

Пошкодили майже 9 000 об'єктів Ізюмщині загарбники на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за словами директора Департаменту архітектури та містобудування ХОВА Антона Коротовських і начальник Ізюмської РВА Степана Масельського у районі тривають відновлювальні роботи коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за співфінансування місцевих бюджетів.
 
  • У селі Нова Гусарівка Балаклійської громади тривають аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного житлового будинку, в якому мешкає 67 людей. Загальна кошторисна вартість робіт складає 9,7 мільйона гривень. Роботи планують завершити у жовтні 2023 року.
  • Стартують аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирного житлового будинку у місті Балаклія, розрахованого на проживання 120 людей. Загальна вартість відбудови складе 3 мільйона гривень. Зараз триває укладання договору. У будинку планують відремонтувати пошкоджену покрівлю, замінити вікна, відновити систему опалення й теплоізоляції.
  • У Ізюмі нещодавно розпочато капітальний ремонт адмінбудівлі міської ради. Наприкінці вересня ще у 3 багатоквартирних будинках міста мають розпочатися відновлювальні роботи, а щодо 9 будинків – розробляється відповідна проектно-кошторисна документація.
 
За словами головного архітектора області Антона Коротовських, на території Ізюмського району від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано майже 9 000 пошкоджених об'єктів:
 
  • повністю зруйновано 5 багатоповерхівок,
  • пошкоджено 297 багатоквартирних будинків, що складає майже 80% від загальної кількості.
  • повністю зруйновано понад 600 будинків приватного сектору.
  • пошкоджень зазнали майже 5000 будинків садибного типу.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, ремонт, харків, ізюм
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