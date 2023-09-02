Мобілізованих окупантів кидають у наступ на позиції ЗСУ, попри великі втрати (відео)

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Гороскоп на 2 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!

Прогноз погоди у Харкові на 2 вересня До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.