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02.09.2023  20:33   Дмитро Колонєй

Мобілізованих окупантів кидають у наступ на позиції ЗСУ, попри великі втрати (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, дружина солдата окупаційної армії ділиться інформацією про великі втрати серед особового складу 36-ї ОМСБр
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що країна-агресорка примушує громадян Росії підписувати контракт та воювати

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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