02.09.2023 21:49 Дмитро Колонєй
Готуємо норвезький пивний суп Елеброд
Смачний простий суп, який лікує застуду та нежить.
Як пише РЕДПОСТ
, норвезький (щоправда, на нього претендують також шведи) суп Елеброд (у перекладі - "пивний суп"), незважаючи на пиво, що має місце у його складі, як замінник традиційного бульйону, спокійно можуть їсти і діти, оскільки алкоголь випаровується під час готування. Хмільний запах й присмак буде, але і тільки. При цьому вважається, що суп допомагає при нежиті та застуді. Адже раніше, по суті, це був напій, що зігріває.
Що варто врахувати
-
Розглядатимемо більш менш класичний рецепт. Але в скандинавських сім'ях є безліч різних власних рецептів, де додають імбир, цедру, гвоздику чи інші спеції до смаку.
-
В принципі, суп терпить експерименти, тому іноді в нього додають плавлений сир, м'ясний бульйон, цибулю, копчені ковбаски, твердий сир, мариновані огірки, шинку, а, кількість яєць подвоюють.
Норвезький пивний суп Елеброд
Продукти на 2 порції:
-
Світле пиво – 500 мл.
-
Молоко – 25 мл.
-
Борошно - 1/2 столової ложки
-
Цукор - 1/2 столової ложки
-
Яйце - 2 штуки
-
Сіль - 2-3 щіпки
-
Грінки або сухарики
Покроковий рецепт приготування
-
Налити пиво в ємність для варіння.
-
Довести пиво у каструлі до закипання
-
Можна додати лимонної цедри та імбиру до смаку.
-
Змішати в окремій ємності молоко та половину борошна.
-
Відокремити жовтки від білків
-
Додати борошно, що залишилося, до білків.
-
Добре збити.
-
Додати сюди цукор
-
Знову збити.
-
Додати цю суміш до пива
-
Нагріти до закипання.
-
Дати покипіти пару хвилин.
-
Зняти суп з вогню
-
Додати збиті жовтки,
-
Дати настоятися 5-8 хвилин.
-
Додати грінку
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0