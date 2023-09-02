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02.09.2023  21:49   Дмитро Колонєй

Готуємо норвезький пивний суп Елеброд

Смачний простий суп, який лікує застуду та нежить.

Як приготувати норвезький пивний суп Елеброд
 
Як пише РЕДПОСТ, норвезький (щоправда, на нього претендують також шведи) суп Елеброд (у перекладі - "пивний суп"), незважаючи на пиво, що має місце у його складі, як замінник традиційного бульйону, спокійно можуть їсти і діти, оскільки алкоголь випаровується під час готування. Хмільний запах й присмак буде, але і тільки. При цьому вважається, що суп допомагає при нежиті та застуді. Адже раніше, по суті, це був напій, що зігріває.
 

Що варто врахувати

  • Розглядатимемо більш менш класичний рецепт. Але в скандинавських сім'ях є безліч різних власних рецептів, де додають імбир, цедру, гвоздику чи інші спеції до смаку.
  • В принципі, суп терпить експерименти, тому іноді в нього додають плавлений сир, м'ясний бульйон, цибулю, копчені ковбаски, твердий сир, мариновані огірки, шинку, а, кількість яєць подвоюють.   

Норвезький пивний суп Елеброд

Продукти на 2 порції:

 

  • Світле пиво – 500 мл.
  • Молоко – 25 мл.
  • Борошно - 1/2 столової ложки
  • Цукор - 1/2 столової ложки
  • Яйце - 2 штуки
  • Сіль - 2-3 щіпки
  • Грінки або сухарики

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Налити пиво в ємність для варіння.
  2. Довести пиво у каструлі до закипання
  3. Можна додати лимонної цедри та імбиру до смаку.
  4. Змішати в окремій ємності молоко та половину борошна.
  5. Відокремити жовтки від білків
  6. Додати борошно, що залишилося, до білків.
  7. Добре збити.
  8. Додати сюди цукор
  9. Знову збити.
  10. Додати цю суміш до пива
  11. Нагріти до закипання.
  12. Дати покипіти пару хвилин.
  13. Зняти суп з вогню
  14. Додати збиті жовтки,
  15. Дати настоятися 5-8 хвилин.
  16. Додати грінку
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  розповідав, як приготувати баклажани «під гриби».
 

 

Тэги:  рецепт, суп, пиво, елеброд, молоко, борошно, цукор, яйце, сіль, грінки
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