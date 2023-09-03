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03.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 вересня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 11–16°, вдень 23–28°.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня небо безхмарне та світить сонце, ясна погода триватиме до кінця вересня.
  • Багато жолудів на дубі віщують снігове Різдво.
  • Пожовклі верхівки беріз обіцяють ранню осінь. Якщо ж листя на деревах почало жовтіти знизу, то «бабине літо» затягнеться.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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