Прогноз погоди у Харкові на 3 вересня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 11–16°, вдень 23–28°.
День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
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