03.09.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Достатньо одного незручного зауваження, щоб із очей Овна почали сипатися іскри. Особливо якщо ці зауваження стосуватимуться способу життя та звичок. Овну легше пережити розгромну критику колег щодо його професійних якостей, ніж безневинний жарт про його взаємини у ній. Та й на зауваження близьких людей Овен також може реагувати надто гостро. Обережніше! Ці сварки можуть закінчитися тріщиною у відносинах.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На думку Тельця може спасти чимало перспективних ідей! І що цікаво, ідеї народжуватимуться на льоту, але при цьому відрізнятимуться дивовижною чіткістю, начебто були добре обдумані до цього. Не обов'язково негайно втілювати ці плани в життя, але взяти їх на замітку обов'язково варто. В іншому ж Тельцю краще рідше показуватись на очі начальству і тим більше не давати йому приводів для критики.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

На першому місці у Близнюків стоятимуть питання фінансової незалежності. Однак просити цього дня збільшення зарплати не варто – це може обернутися розмовою на підвищених тонах або навіть звільненням. Вирішувати проблеми з грошима Близнюкам краще самотужки. Наприклад, цілком можна подумати про кредит чи пошук нової роботи. Ну а попросити збільшення доречніше буде в інший день.

Рак (22 червня – 23 липня)

Девізом Раку буде: «Самозванців нам не треба, командиром буду я!». Жаль тільки, що переконати оточуючих у справедливості цієї формули буде не так вже й легко. Через цей день може буквально сипати іскрами. Якщо Рак не хоче, щоб із цих іскор розгорівся якийсь гарячий конфлікт, йому краще зайнятися своїми власними справами та тримати свою думку при собі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев відчуватиме, що не може вплинути на обставини, а тим більше – змінити їх у потрібний бік. Краще налаштуватись на це заздалегідь, бо інакше весь день Лева загрожує пройти під знаком підвищеної дратівливості та невдоволення. Взагалі, Лева краще не чіпати. Толку від цього все одно не буде.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Головне, що турбуватиме Діву, – це пошуки справедливості. Не обов'язково, що вона шукатиме справедливість вселенську. Скоріше, Діву хвилюватиме питання справедливого ставлення до неї самої. І річ тут навіть не в самолюбстві. Просто захочеться справедливості і точка! Інше питання, що з цією справедливістю робити, коли вона знайдеться?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Всі думки та плани Терезів будуть відрізнятися дивовижною ясністю та чіткістю. Дуже непогано було б присвятити цей день розв'язанню будь-яких конкретних питань та проблем – особливо, якщо ті давно назріли. Ось тільки не варто покладатися на чиюсь допомогу. Терезам варто братися лише за ті справи, де все залежить тільки від них самих!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде чітко знати, чого він хоче, віддаючи перевагу найпростішим і природнішим шляхам. Така ясність цілей у поєднанні з ясністю планів виглядає, звісно, ​​вражаюче. Однак не завжди прямий шлях виявляється найкоротшим. Якщо Скорпіон хоче уникнути всіляких перешкод і непорозумінь, йому не завадило б пошукати обхідні шляхи замість того, щоб ломитися напролом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде зовсім не налаштований миритися з будь-яким втручанням у свої справи та плани. Будь-яке заперечення чи спроба натиснути на нього викличе в душі Стрільця такий сніп іскор, що ніби пожежників викликати не довелося! Взагалі Стрільцю протипоказано працювати у команді. Краще присвятіть день справам, де все залежить тільки від вас самих.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг відчує потяг до однозначності та визначеності. Будь-яка двозначність чи неконкретність викликатиме у нього активне неприйняття. У кожному питанні Козерога захочеться розставити всі крапки над «i». Жаль тільки, що це не завжди можливо. До того ж буває, що недомовленість діє набагато ефективніше, ніж будь-які слова.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій постійно ризикує опинятися в центрі різноманітних конфліктів і сварок. Причиною цьому буде аж ніяк не агресивність оточуючих (як може здаватися самому Водолію), а власна прискіпливість. Водолію буде дуже складно зважати на чужу думку. Ще складніше йому змиритися з тим, що і його думка оточуючим не дуже цікава. Так усі за своїх думок і залишаться.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Це день, коли Риби ризикують вплутатися в конфлікт, який вкрай негативно позначиться на їхньому становищі в суспільстві. Тому краще рішуче уникати будь-якого з'ясування стосунків, і тим паче прямих зіткнень та сварок. Ну а підступ цього дня в тому, що оточуючі постійно провокуватимуть Риб, перевіряючи їх нерви на міцність. Постарайтеся не приймати все це близько до серця, інакше потім репутацію доведеться збирати по шматочках.