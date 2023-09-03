03.09.2023 07:30 Рита Парфенова

3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.

Самотність називають хворобою 21 століття. І від неї останнім часом страждає все більше людей. За результатами проведеного в університеті Чикаго дослідження з'ясувалося, що самотність надає згубний вплив на здоров'я людини, схоже з алкоголем, курінням і переїданням. Вчені вважають, що ізоляція від соціуму дорівнює викурюванню п'ятнадцяти цигарок на день. Крім того, люди, які страждають від самотності, дуже схильні до нервових, серцево-судинних та інших психосоматичних захворювань (хвороб від нервів).



А боротися з цією хворобою можна тільки в компанії. Як її знайти – є кілька способів.



1. Усуньте спотворене поняття про себе та інших. Не варто бачити в навколишніх недоброзичливців і копатися в собі. Недарма кажуть – «хочеш змінити ситуацію, почни з себе».



2. Відкрийтеся світу. Варто навчитися щиро посміхатися світові, вітатись із сусідами, знаходити нових друзів у робочому колективі, у поїздках, подорожах.



3. Відновіть старі зв'язки. Навіщо шукати нових друзів, якщо є багато старих? Може, варто знайти записник і зв'язатися з ними?



4. Допоможіть тому, кому гірше за вас. Вважається, що найменше страждають від самотності люди, зайняті благодійною, педагогічною та медичною діяльністю. Варто взяти це на замітку.



5. Вчіться спілкуватися просто так.



6. Хобі та робота. Якщо ви знайдете собі улюблену справу до душі - наприклад, відвідуватимете клуб рукоділля, басейн, фітнес-центр, займетеся волонтерською діяльністю, - то обов'язково знайдете собі гарну компанію.

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У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.



Свято встановлено Указом Президента № 1110/98 від 5 жовтня 1998 з метою відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Тим самим було визнано вплив підприємництва формування, становлення та розвитку національної економіки.



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3 вересня проводиться День хмарочоса. Найперший хмарочос був побудований в 1885 році в Чикаго. Це була будівля страхової компанії The Home Insurance Building, яка мала 10 поверхів. Автор проекту - американський архітектор Вільям Ле Барон Дженні.

Традиції дня

3 вересня вшановується пам'ять апостола Фадея. У минулі часи власники цього імені вважались щасливими людьми: "Хто Фадей – той своїм щастям володіє".

Цього дня було прийнято забирати льон.

Що не можна робити 3 вересня

Цього дня радять утриматись від алкоголю.

Також не рекомендують вирушати у дорогу.

Крім того, радять не протирати пил вдома і не слідувати чужим порадам.

Також цього дня

1189 – Річард Левове Серце коронувався на англійський престол як Річард I.



1609 – англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.



1752 - у Великобританії 3 вересня просто не існувало. У зв'язку з переходом на григоріанський календар після 2 вересня настало одразу 14-те.



1838 – у Києві відкрито Інститут шляхетних дівчат.



1864 – потужний вибух знищив стокгольмську лабораторію Альфреда Нобеля, де він разом із батьком проводив свої досліди з нітрогліцерином. Загинули 5 помічників та молодший брат Альфреда – Еміль. Батька від горя розбив удар. Але Альфред своїх дослідів не припинив, і через три роки отримав патент на виготовлення динаміту.



1875 – народився Фердинанд Порше, видатний автоконструктор.



1912 - в Англії розпочав роботу перший у світі консервний завод.



1914 – американка Мері Фелпс Якоб отримала перший патент на пошиття бюстгальтера. Він називався Caresse Crosby.



1939 – Великобританія, Франція, Індія, Австралія та Нова Зеландія оголосили війну Німеччині.



1953 – народився Жан-П'єр Жене, французький кінорежисер («Амелі», «Довга заручини» та ін.), сценарист, драматург.



1965 – народився Чарлі Шин (спочатку – Карлос Естевес), американський актор («Взвод», «Уолл-стріт», «Гарячі голови», «Погоня», «Пришестя» тощо).



1973 – у Києві відкрито пам'ятник Лесі Українці.



1984 – у Великій Британії доктор Алек Джеффріз з Лестерського університету виявив, що послідовність основ у ДНК є індивідуальною особливістю кожної людини. Ця властивість ДНК, відома як «генетичні відбитки», стала використовуватися при встановленні родинних стосунків та у криміналістиці.



1995 – засновано eBay, найвідоміший інтернет-аукціон.



1993 – У Масандрі (Крим) президенти Росії та України Борис Єльцин та Леонід Кравчук підписали протокол про врегулювання конфлікту навколо Чорноморського флоту.



2000 – У Києві засновано російсько-український жіночий поп-гурт «ВІА Гра».



2005 – Збірна України з футболу вперше у своїй історії виборола право виступити на Кубку Світу.



2014 – у селі Перемога на Луганщині жертвами нальотів російської авіації стали понад 200 місцевих громадянських мешканців. За іншими джерелами, селище Перемога зрівняли із землею російські бойовики із реактивних установок «Смерч». Внаслідок бомбардувань було також знищено військову базу 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини «Воля», яка знаходилася поблизу села.

Іменини відзначають:

Григорій, Ігнатій, Ізабелла, Корнілій, Марфа, Олександр, Павло, Рафаїл, Тадей.