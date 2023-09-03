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03.09.2023  08:33   Рита Парфенова

Ворог наносив авіаційні удари та обстріляв з артилерії та мінометів міста й села Харківщини

Протягом доби з 32 по 3 вересня щонайменше 8 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем.

війна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли
населених пунктів Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка.

На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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