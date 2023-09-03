Ворог наносив авіаційні удари та обстріляв з артилерії та мінометів міста й села Харківщини

Протягом доби з 32 по 3 вересня щонайменше 8 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли
населених пунктів Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка.
На Куп’янському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.
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День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
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