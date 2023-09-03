03.09.2023 08:46 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



Протягом доби з 2 по 3 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 13 оперативних виїздів, з яких:



7 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.