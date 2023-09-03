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03.09.2023  08:46   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Протягом доби з 2 по 3 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 13 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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