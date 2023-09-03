Харківщина на ранок 3 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Протягом доби з 2 по 3 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 13 оперативних виїздів, з яких:
7 – на ліквідацію пожеж;
4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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