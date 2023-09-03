Два села на Харківщині ворог обстріляв керованими авіабомбами: подробиці від ХОВА

Минулої доби військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району.
У селі Шийківка пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
На щастя, постраждалих немає в обох населених пунктах.
Протягом доби з 2 по 3 вечерсня під обстрілами російських окупантів знаходились населені пункти чотирьох районів області – Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського.
Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти.
Комментариев: 0
День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
влажность:
давление:
ветер: