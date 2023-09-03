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03.09.2023  09:30   Рита Парфенова

Два села на Харківщині ворог обстріляв керованими авіабомбами: подробиці від ХОВА

Минулої доби військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району.

Минулої доби військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА.
 
У селі Чернещина бомба влучила неподалік місцевої школи.

У селі Шийківка пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

На щастя, постраждалих немає в обох населених пунктах.

Протягом доби з 2 по 3 вечерсня під обстрілами російських окупантів знаходились населені пункти чотирьох районів області – Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського.

Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 серпня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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