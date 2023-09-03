03.09.2023 09:30 Рита Парфенова

Два села на Харківщині ворог обстріляв керованими авіабомбами: подробиці від ХОВА

Минулої доби військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА.

У селі Чернещина бомба влучила неподалік місцевої школи.

У селі Шийківка пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.



На щастя, постраждалих немає в обох населених пунктах.



Протягом доби з 2 по 3 вечерсня під обстрілами російських окупантів знаходились населені пункти чотирьох районів області – Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського.



Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам'янку та інші населені пункти.