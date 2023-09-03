Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1139 повідомлень про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
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День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
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