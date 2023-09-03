03.09.2023 10:41 Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 300 дітей

Більше ніж 1620 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 3 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1117 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 122, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.