На Харківщині від збройної агресії постраждали 300 дітей

Більше ніж 1620 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 3 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1117 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 485, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 122, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 95, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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