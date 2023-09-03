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03.09.2023  11:35   Рита Парфенова

У Харкові спіймали злодія, який зрізав кабель зв'язку

Правохоронці затримали чоловіка, який вкрав телефоний кабель.

вклар кабель

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Він розповів, що сівробітниками відділу кримінальної поліції ХРУП № 3 викрили 42-річного чоловіка у крадіжці телефонного кабелю.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1139 повідомлень про правопорушення та події.

Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  крадіжка, харків
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