Восени подорожчають п'ять груп продуктів: які та в чому причини

Серед кандидатів на подорожчання — популярні категорії продуктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Telegraf, на ріст цін вплинуть витрати на паливо та потреба в зберіганні продуктів.
Як стверджує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, в ціну продуктів, окрім збільшення вартості пального та електроенергії, буде закладено підвищення рівня зарплат та пенсій. Він прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%.
Раніше РЕДПОСТ писав, що різко подорожчали чотири овоча, зростатимуть ціни на популярну ягоду.
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