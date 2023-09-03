03.09.2023 12:26 Рита Парфенова

Восени подорожчають п'ять груп продуктів: які та в чому причини

Серед кандидатів на подорожчання — популярні категорії продуктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Telegraf, на ріст цін вплинуть витрати на паливо та потреба в зберіганні продуктів.



Як стверджує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, в ціну продуктів, окрім збільшення вартості пального та електроенергії, буде закладено підвищення рівня зарплат та пенсій. Він прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%.

Які продукти здорожчають восени:

Овочі та фрукти. Експерти прогнозують, що різкого підйому чекати не варто, адже посадили із запасом. Однак варто зауважити, що зростуть витрати на зберігання. Суттєвого здорожчання не очікують, адже врожай був непоганий. Молоко. На ціну на цей товар також вплине потреба в зберіганні сировини та готових продуктів, яка може ускладнитися в разі нестабільності енергосистеми. Яйця. У зв'язку зі зміною сезону виробництво скоротиться, а зберігання подорожчає. М'ясо. Зростання ціни через потреби в зберіганні очікується на рівні 5—15%. Цукор. Зростання ціни на цукор очікується в усьому світі. Це пов'язане із тим, що Індія заборонила експорт. В Україні також діяла така заборона з початку літа аби задовольнити внутрішні потреби. Закінчується її термін 15 вересня. До листопада, тобто нового врожаю, цукор зросте в ціні на 2 — 3%, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Раніше РЕДПОСТ писав, що різко подорожчали чотири овоча, зростатимуть ціни на популярну ягоду.