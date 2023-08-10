10.08.2023 21:37 Дмитро Колонєй
Готуємо кавуновий гаспачо з овочами, лаймом та імбиром
Рецепт незвичайного холодного та апетитного супу.
Як пише РЕДПОСТ
, спека за вікном не спадає, тому час братися за готування чергової страви, що охолоджує. Цього разу це оригінальний варіант холодного супу, легкого, освіжаючого, швидкого, що не вимагає варіння з пікантними кисло-солодкими нотками.
Кавунове гаспачо з овочами, лаймом та імбиром
Продукти (на 6 порцій):
-
Кавун (м'якоть) - 1,1 кг
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Перець солодкий червоний – 500 г
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Помідори – 400 г
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Огірки – 110 г
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Імбир (корінь) – 2 см
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Перець чилі – 5-10 г (за смаком)
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Лайм – 200 г (2 шт.)
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Базилік свіжий - 8 листочків
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Вичавити сік із лаймів.
-
Відокремити м'якоть кавуна від кірки.
-
Нарізати великими шматочками та видалити кісточки.
-
Відокремити приблизно 300 г кавунової м'якоті,
-
Нарізати м'якоть дрібними кубиками та відкласти для подачі.
-
Очистити солодкий та гострий перець від насіння.
-
Нарізати солодкий перець, помідори та огірки великими шматочками.
-
Дрібно нарізати імбир та гострий перець.
-
Помістити м'якоть кавуна в чашу блендера
-
Збити 30-60 секунд до однорідності.
-
Додати помідори, огірки, солодкий перець, імбир та перець чилі.
-
Збити 1 хвилину до однорідності.
-
З лаймів видавити сік і додати до пюре..
-
Всипати сіль та мелений чорний перець за смаком.
-
Збити ще кілька секунд.
-
Перелити суміш в каструлю або ємність для зберігання, що герметично закривається,
-
Закрити та помістити в холодильник на 1 годину, для охолодження.
-
Для подачі розлити охолоджений суп по тарілках.
-
Подрібнити листя базиліка.
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Додати в кожну тарілку трохи відкладеної м'якоті кавуна
-
Прикрасити зеленню базиліку.
Смачного!
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