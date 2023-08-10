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10.08.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо кавуновий гаспачо з овочами, лаймом та імбиром

Рецепт незвичайного холодного та апетитного супу.

Як приготувати кавуновий гаспачо з овочами, лаймом та імбиром
 
Як пише РЕДПОСТ, спека за вікном не спадає, тому час братися за готування чергової страви, що охолоджує. Цього разу це оригінальний варіант холодного супу, легкого, освіжаючого, швидкого, що не вимагає варіння з пікантними кисло-солодкими нотками.
 

Кавунове гаспачо з овочами, лаймом та імбиром

Продукти (на 6 порцій):

 

  • Кавун (м'якоть) - 1,1 кг
  • Перець солодкий червоний – 500 г
  • Помідори – 400 г
  • Огірки – 110 г
  • Імбир (корінь) – 2 см
  • Перець чилі – 5-10 г (за смаком)
  • Лайм – 200 г (2 шт.)
  • Базилік свіжий - 8 листочків
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

Як приготувати кавуновий гаспачо з овочами, лаймом та імбиром

 

  1. Вичавити сік із лаймів.
  2. Відокремити м'якоть кавуна від кірки.
  3. Нарізати великими шматочками та видалити кісточки.
  4. Відокремити приблизно 300 г кавунової м'якоті,
  5. Нарізати м'якоть дрібними кубиками та відкласти для подачі.
  6. Очистити солодкий та гострий перець від насіння.
  7. Нарізати солодкий перець, помідори та огірки великими шматочками.
  8. Дрібно нарізати імбир та гострий перець.
  9. Помістити м'якоть кавуна в чашу блендера
  10. Збити 30-60 секунд до однорідності.
  11. Додати помідори, огірки, солодкий перець, імбир та перець чилі.
  12. Збити  1 хвилину до однорідності.
  13. З лаймів видавити сік і додати до пюре..
  14. Всипати сіль та мелений чорний перець за смаком.
  15. Збити ще кілька секунд.
  16. Перелити суміш в каструлю або ємність для зберігання, що герметично закривається,
  17. Закрити та помістити в холодильник на 1 годину, для охолодження.
  18. Для подачі розлити охолоджений суп по тарілках.
  19. Подрібнити листя базиліка.
  20. Додати в кожну тарілку трохи відкладеної м'якоті кавуна
  21. Прикрасити зеленню базиліку.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати коктейль "Мохіто".
 
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Тэги:  рецепт, суп, кавун, помидори, огірки, лайм
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