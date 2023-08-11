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11.08.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
11 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі, місцями значні. Вдень зі збереженням до кінця доби сильні дощі.
 
Грози; шквали, 15-20 м/с; місцями град.
 
Вітер східний, 7-12 м/с.
 
Температура повітря: вночі 17-22°С, вдень 23-28°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди.
Кури копаються у сіні — до дощу.
Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

Слідкували за вівсом: якщо спілий овес вдруге зазеленіє – осінь буде непогожою.

У давнину існувало таке поняття як "мороки" – це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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