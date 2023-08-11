11.08.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 серпня очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасні дощі, місцями значні. Вдень зі збереженням до кінця доби сильні дощі.

Грози; шквали, 15-20 м/с; місцями град.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 17-22°С, вдень 23-28°.

Народні прикмети

Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.

Слідкували за вівсом: якщо спілий овес вдруге зазеленіє – осінь буде непогожою.

У давнину існувало таке поняття як "мороки" – це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.