Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.
Коники стрибають і цокочуть — до сухої та ясної погоди. Кури копаються у сіні — до дощу. Якщо риба добре клює, то найближчим часом погода зіпсується.
Слідкували за вівсом: якщо спілий овес вдруге зазеленіє – осінь буде непогожою.
У давнину існувало таке поняття як "мороки" – це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою. Проте область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план – як і все, що суперечить суворим законам логіки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку і до пізнього вечора йтиме дощ із грозою.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
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