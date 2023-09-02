02.09.2023 11:07 Дмитро Колонєй

У Харкові збудують бомбосховище на 450 школярів - Ігор Терехов

Споруда появиться у Індустріальному, а потім у інших районах Харкова.



У Харкові збудують бомбосховище на 450 школярів - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, укриття, яке збудують у Харкову вперше відповідатиме оновленим Державним будівельним нормам, і для його будівництва вже розробили проєктно-кошторисну документацію. За попередніми підрахунками, реалізація цього проєкту коштуватиме 56 млн грн.

«Це значні фінансові ресурси, але ми підемо на це, оскільки розуміємо, що дітям треба вчитися. Дуже хочу, щоб ми почали вже цього року, бо є запит на очне навчання. Наші будівельники запевняють, що зможуть це зробити за три місяці», - повідомив Ігор Терехов.

Мер наголосив, що такі укриття будуватимуть у всіх районах Харкова.