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02.09.2023  10:31   Дмитро Колонєй

Поліцейські показали наслідки ворожого обстрілу селищ Харківщини (фото)

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, окупанти обстріляли Харківщину:
  • У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджений приватний житловий будинок. Загинув 60-річний чоловік.
  • У Вовчанськ зазнала поранення 73-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні.
  • У Куп'янському та Ізюмському районах сталися лісові пожежі.  
  • На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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