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02.09.2023  10:01   Дмитро Колонєй

У Харкові для школярів міста показали виставу

Перед виставою до присутніх звернувся мер Харкова Ігор Терехов.

Показали виставу для школярів міста у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, У безпечному місці для школярів міста Харкова показали виставу «Зачарована».
 
Перед виставою до присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував батькам за гідне виховання маленьких харків’ян та привітав дітей з Днем знань.
 
Показали виставу для школярів міста у Харкові
 
«Нам, дорослим, дуже хочеться, щоб у вас було дитинство, попри всі жахи війни.  Ми робимо все можливе і неможливе, щоб у вас завжди були радість і гарний настрій. Тому я щиро вдячний нашим акторам, які підготували для вас цю казку», - зазначив Ігор Терехов.
 
Показали виставу для школярів міста у Харкові
 
Виставу підготував театр «Мадригал». З ініціативи міського голови школярі зможуть відвідати шоу і вихідними - 2 та 3 вересня. Загалом відбудеться шість вистав, які  подивляться близько 1 тис. учнів віком 6-12 років з усіх районів міста.
 
Источник:   Міськрада
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