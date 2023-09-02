02.09.2023 10:01 Дмитро Колонєй

У Харкові для школярів міста показали виставу

Перед виставою до присутніх звернувся мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, У безпечному місці для школярів міста Харкова показали виставу «Зачарована».

Перед виставою до присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував батькам за гідне виховання маленьких харків’ян та привітав дітей з Днем знань.

«Нам, дорослим, дуже хочеться, щоб у вас було дитинство, попри всі жахи війни. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб у вас завжди були радість і гарний настрій. Тому я щиро вдячний нашим акторам, які підготували для вас цю казку», - зазначив Ігор Терехов.

Виставу підготував театр «Мадригал». З ініціативи міського голови школярі зможуть відвідати шоу і вихідними - 2 та 3 вересня. Загалом відбудеться шість вистав, які подивляться близько 1 тис. учнів віком 6-12 років з усіх районів міста.

Источник: Міськрада

