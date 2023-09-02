У Харкові для школярів міста показали виставу

Перед виставою до присутніх звернувся мер Харкова Ігор Терехов.
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Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!
До вечора хмари, що панували в небі у Харкові весь день, заберуться геть. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
2 вересня 1996 року, відповідно до Указу тодішнього Президента Леоніда Кучми, в Україні розпочалася грошова реформа.
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