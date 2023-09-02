02.09.2023 09:29 Дмитро Колонєй

До правоохоронців Харківщини звернулися за допомогою більше тисячі громадян

Оперативная обстановка на Харківщині на ранок 2 вересня 2023 від ГУ Нацполіцї.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУ Нацполіції, упродовж минулої доби до операторів спецлінії поліції «102» надійшло 1124 повідомлення від мешканців Харківщини

На блокпостах перевірено понад 3700 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 7 осіб.

Викриті 3 громадян у незаконному обігу наркотиків, наркотичні речовини вилучені.

У селі Червоне Лозівського району правоохоронці склали адміністративний протокол щодо водія за керування автомобілем у стані сп’яніння.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 3 974,9689 га. Вилучено 31 815 вибухонебезпечних предметів, знищено – 7135.

Слідчими підрозділами Нацполіції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8999 воєнних злочинів, з яких найбільше 8206 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 724 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях правоохоронці прохають цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.