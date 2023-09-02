02.09.2023 09:02 Дмитро Колонєй

У Харкові патрульні спіймали водія із підробленими документами

Порушника ПДР із фальшивими документами затримали на міській магистралі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, ввечері 1 вересня 2023 року, під час патрулюювання на вулиці Полтавський Шлях, поліцейські зупинили автомобіль Opel Zafira за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: захисні елементи не відповідали стандартам, не друкарський спосіб нанесення тексту. Також звіривши з наявними базами данних виявилось що номерний знак належав автомобілю Volkswagen Passat, номер кузова був не зареєстрований, а номер бланка про реєстрацію значився за автомобілем MERSEDES BENZ, який був знятий з обліку.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.