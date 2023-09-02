02.09.2023 08:31 Дмитро Колонєй
Окупанти вбили мешканця Харківщини
Оперативна обстановка на Харківщині від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
-
Внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.
-
У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
-
У с. Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У с. Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у с. Шийківка Ізюмського району.
Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0