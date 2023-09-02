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02.09.2023  08:31   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили мешканця Харківщини

Оперативна обстановка на Харківщині від ХОВА.

Вбили мешканця Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
 
  • Внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.
  • У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.
  • У с. Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У с. Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у с. Шийківка Ізюмського району.
 
Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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