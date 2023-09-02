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02.09.2023  08:07   Дмитро Колонєй

Ворог бив по мирним селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстрілювали мирні селища Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Пильна, Вовчанськ, Охрімівка, Мала Вовча, Варварівка.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Кам'янка, Красне Перше, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Новосергіївка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 вересня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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