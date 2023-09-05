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05.09.2023  13:05   Рита Парфенова

Із Київа до Харкова пустять додаткові рейси: подробиці

Додаткові поїзди у Харків курсуватимуть три доби.

Додаткові рейси на маршруті Київ — Харків!

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю, у четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня) відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ – Харків.

Відправлення з Києва о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня – 21:42).

Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня – о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня – 07:53).

Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

 

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський напрямок посилять додаткові рейси.

 

Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  потяг, харків
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