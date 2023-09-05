Із Київа до Харкова пустять додаткові рейси: подробиці

Додаткові поїзди у Харків курсуватимуть три доби.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю, у четвер, пʼятницю та суботу (7, 8 та 9 вересня) відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ – Харків.
Відправлення з Києва о 13:04, прибуття до Харкова о 20:31 (8 вересня – 21:42).
Зворотно поїзд відправлятиметься з Харкова о 22:00 (8 вересня – о 23:50) та прибуватиме до Києва о 05:00 (8 вересня – 07:53).
Квитки на рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський напрямок посилять додаткові рейси.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. І вам, і оточуючим сьогодні буде легше зберегти рівновагу та знайти із співрозмовником спільні інтереси.
Зранку хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Суттєвих опадів не передбачається.
Міжнародний день благодійності відзначається щорічно 5 вересня.
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