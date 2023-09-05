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05.09.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Які ціни на сільськогосподарську продукцію нового врожаю в Харкові

На ринках та в магазинах Харкова з’являється сільськогосподарська продукція нового врожаю. Харків’яни можуть зробити запаси овочів та фруктів тривалого зберігання на осінньо-зимовий період.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує, проаналізовано ціни на деякі овочі у чотирьох мережах харківських супермаркетів та на дев’яти ринках.
 
У супермаркетах роздрібні ціни в середньому становлять: на картоплю - 12 грн/кг, цибулю - 12,9 грн/кг, моркву - 11,3 грн/кг, буряк - 10,6 грн/кг, капусту білокачанну - 9,9 грн/кг. На ринках картопля нового врожаю коштує в середньому 13 грн/кг, цибуля - 15,4 грн/кг, морква - 15,8 грн/кг, буряк - 16,1 грн/кг, капуста - 12,6 грн/кг. 
 
Придбати овочі за оптовими цінами можна на спеціалізованих майданчиках. Зокрема, для зручності покупців та бізнесу на території Кінного ринку створено окремий майданчик сільськогосподарських продуктів. Тут ціни на овочі нижче ніж на ринках у середньому на 15-20 %.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ціни, овочи
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