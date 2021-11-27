27.11.2021 14:12 Рита Парфенова

Трудовой стаж для пенсии: как узнать и контролировать записи

Чтобы подать информацию о трудовом стаже, украинскам теперь не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд.

Как пишет РЕДПОСТ, такую новую услугу ввел Пенсионный фонд Украины. Она доступна всем украинцам, которые авторизировались на Портале электронных услуг с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).



«Введена новая сервисная услуга – предоставление сведений о трудовой деятельности по вводу данных записей бумажных документов о трудовой деятельности на основании их скан-копий», – сообщили в Пенсионном фонде.



Теперь документы можно подать онлайн, отсканировав трудовую книжку и другие документы, подтверждающие трудоустройство.



Авторизировавшиеся пользователи портала могут:

заполнить записи бумажных документов (трудовой книги, военного билета, диплома, книги колхозника и т. п.), скан-копии которых будут добавлены к обращению;

проверить (заполнить) общие данные – для застрахованного лица определяются автоматически и не редактируются; для страхователя предоставляются на ручное заполнение и последующую проверку наличия лица в Реестре застрахованных лиц (РСО) и наличия трудовых отношений между страхователем и застрахованным лицом;

добавить скан-копии документов, обязательных для представления сведений о трудовой деятельности;

подписать обращение КЭП и отправить его в орган ПФУ.

На веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.

Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны. На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.