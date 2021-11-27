Трудовой стаж для пенсии: как узнать и контролировать записи

Чтобы подать информацию о трудовом стаже, украинскам теперь не обязательно лично приходить в Пенсионный фонд.
Как пишет РЕДПОСТ, такую новую услугу ввел Пенсионный фонд Украины. Она доступна всем украинцам, которые авторизировались на Портале электронных услуг с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
«Введена новая сервисная услуга – предоставление сведений о трудовой деятельности по вводу данных записей бумажных документов о трудовой деятельности на основании их скан-копий», – сообщили в Пенсионном фонде.
Теперь документы можно подать онлайн, отсканировав трудовую книжку и другие документы, подтверждающие трудоустройство.
Авторизировавшиеся пользователи портала могут:
На веб-портале украинец может узнать о состоянии обработки его обращения, а также узнать актуальные данные о своей трудовой деятельности, которые зафиксированы в ПФУ.
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