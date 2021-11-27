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27.11.2021  14:32   Виталий Хиневич

Клиенты "Ощадбанка" могут не получить свои пенсии? Что известно

Корреспондент РЕДПОСТ связался с пресс-службой банка и уточнил данную информацию.

Клиенты "Ощадбанка" могут не получить свои пенсии
 
Напомним, клиентка "Ощадбанка" на сайте «Минфина» пожаловалась на сотрудников банка, которые угрожали ей не выдать пенсионные выплаты, если она не оформит банковскую карту. 
 
В пресс-службе финансового учреждения пообещали разобраться в данной ситуации и сообщили, что клиенту Львовского отделения банка была предоставлена некорректная информация.
 
«Клиент имеет право получать назначенные ему выплаты удобным для него способом. Мы проверяем информацию о предоставлении некорректной информации и делаем все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем»,- отметил представитель пресс-службы "Ощадбанка".
 
Кроме этого отмечается, что  подавляющее большинство пенсионеров уже давно получают пенсионные выплаты в "Ощадбанке" с помощью пенсионных карт. Это удобно, ведь можно не посещать отделения банка, бесплатно снимать средства в банкомате, рассчитываться картой в торговой сети, оплачивать счета через терминалы или с помощью мобильного банкинга, получать повышенные проценты по «Пенсионному» вкладу.
 
«Для открытия карточного счета и выпуска платежной карты необходимо предоставить в банк паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (идентификационный код), предъявить пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии»,- сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
 
Тэги:  ощадбанк, пенсия, харьков
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