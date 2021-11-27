27.11.2021 14:32 Виталий Хиневич

Клиенты "Ощадбанка" могут не получить свои пенсии? Что известно

Корреспондент РЕДПОСТ связался с пресс-службой банка и уточнил данную информацию.

Напомним, клиентка "Ощадбанка" на сайте «Минфина» пожаловалась на сотрудников банка , которые угрожали ей не выдать пенсионные выплаты, если она не оформит банковскую карту.

В пресс-службе финансового учреждения пообещали разобраться в данной ситуации и сообщили, что клиенту Львовского отделения банка была предоставлена некорректная информация.

«Клиент имеет право получать назначенные ему выплаты удобным для него способом. Мы проверяем информацию о предоставлении некорректной информации и делаем все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем»,- отметил представитель пресс-службы "Ощадбанка".

Кроме этого отмечается, что подавляющее большинство пенсионеров уже давно получают пенсионные выплаты в "Ощадбанке" с помощью пенсионных карт. Это удобно, ведь можно не посещать отделения банка, бесплатно снимать средства в банкомате, рассчитываться картой в торговой сети, оплачивать счета через терминалы или с помощью мобильного банкинга, получать повышенные проценты по «Пенсионному» вкладу.

«Для открытия карточного счета и выпуска платежной карты необходимо предоставить в банк паспорт, справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (идентификационный код), предъявить пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии»,- сообщили в пресс-службе финансового учреждения.