27.11.2021 15:05 Наталья Иванова

Результат ПЦР: сколько ждать – новое обещание Минздрава

В Украине решили до минимума свести очереди за результатами тестов на COVID-19

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с ссылкой на официальный сайт ведомства.



Сегодня государственные лабораторные центры способны делать в сутки около 50-60 тысяч исследований. Однако очереди за результатами COVID-тестов ещё существуют и составляют около 1-1,5 тысяч образцов. Поэтому в Минздраве приняли решение о дополнительных субвенциях, с тем, чтобы улучшить тестирование на уровне областей.



"ПЦР-лаборатории работают не всегда эффективно. Это может происходить из-за нехватки финансирования, медработников или расходных материалов.

Поэтому Минздрав на уровне каждой области обеспечил трёхмесячный запас тест-систем на выявление COVID-19 и если будут пиковые перегрузки, то лаборатория сможет работать 1,5-2 месяца без задержки", - сообщают в ведомстве.



Кроме того созданы 4 современных лабораторных хаба, которые также позволят очень быстро делать большое количество тестов.



«Мы посчитали, что наиболее эффективным будет создать такие хабы в Киеве, Харькове, Одессе и Тернополе. Когда в каком-то из центров контроля и профилактики болезней будут накапливаться остатки тестов, они будут перераспределены в хабы", - утверждают в Минздраве.



За последние несколько месяцев работы по запуску хабов завершились и они заработали.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено 95515 тестирований:

методом ПЦР - 47289

методом ИФА - 10422

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37804.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 ноября.