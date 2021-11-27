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27.11.2021  15:05   Наталья Иванова

Результат ПЦР: сколько ждать – новое обещание Минздрава

В Украине решили до минимума свести очереди за результатами тестов на COVID-19

Сколько ждать результат ПЦР. Новости Украины

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с ссылкой на официальный сайт ведомства.

Сегодня государственные лабораторные центры способны делать в сутки около 50-60 тысяч исследований. Однако очереди за результатами  COVID-тестов ещё существуют и составляют около 1-1,5 тысяч образцов. Поэтому в Минздраве приняли решение о дополнительных субвенциях, с тем, чтобы улучшить тестирование на уровне областей.

"ПЦР-лаборатории работают не всегда эффективно. Это может происходить из-за нехватки финансирования, медработников или расходных материалов.
Поэтому Минздрав на уровне каждой области обеспечил трёхмесячный запас тест-систем на выявление COVID-19 и если будут пиковые перегрузки, то лаборатория сможет работать 1,5-2 месяца без задержки", - сообщают в ведомстве.

Кроме того созданы 4 современных лабораторных хаба, которые также позволят очень быстро делать большое количество тестов.

«Мы посчитали, что наиболее эффективным будет создать такие хабы в Киеве, Харькове, Одессе и Тернополе. Когда в каком-то из центров контроля и профилактики болезней будут накапливаться остатки тестов, они будут перераспределены в хабы", - утверждают в Минздраве.  

За последние несколько месяцев работы по запуску хабов завершились и они заработали.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине проведено 95515 тестирований:
методом ПЦР - 47289
методом ИФА - 10422
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37804.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 ноября.

Тэги:  коронавирус, харьков, пцр
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