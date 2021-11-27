27.11.2021 15:24 Рита Парфенова

В Харькове почтили память жертв голодоморов (фото)

По центру Харькова прошел крестный ход в память о жертвах голодоморов и политических репрессий.

В траурном шествии приняли участие около пятидесяти человек, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків,

Колонна стартовала с площади Конституции и по улицам Сумской и Маяковского дошла до Молодежного парка. По дороге участники исполнили гимн Украины. По всему маршруту участников крестного хода сопровождала полиция.

Участники крестного хода несли в руках колоски – как напоминание о законе 1932 года, названного «Закон о пяти колосках».

В Молодежном парке к Кресту памяти положили колоски, цветы, фрукты, хлеб, лампадки.





Позже на площади Свободы у палатки «Все для победы» начнется общеукраинская акция «Зажги свечу памяти», в 16:00 будет объявлена минута молчания.



Напомним, Харьковский городской голова Игоря Терехова написал обращение в День памяти жертв голодоморов.