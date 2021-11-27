В Харькове почтили память жертв голодоморов (фото)

По центру Харькова прошел крестный ход в память о жертвах голодоморов и политических репрессий.
В траурном шествии приняли участие около пятидесяти человек, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.Харків,
Колонна стартовала с площади Конституции и по улицам Сумской и Маяковского дошла до Молодежного парка. По дороге участники исполнили гимн Украины. По всему маршруту участников крестного хода сопровождала полиция.
Участники крестного хода несли в руках колоски – как напоминание о законе 1932 года, названного «Закон о пяти колосках».
В Молодежном парке к Кресту памяти положили колоски, цветы, фрукты, хлеб, лампадки.
Позже на площади Свободы у палатки «Все для победы» начнется общеукраинская акция «Зажги свечу памяти», в 16:00 будет объявлена минута молчания.
Напомним, Харьковский городской голова Игоря Терехова написал обращение в День памяти жертв голодоморов.
Комментариев: 0
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел. И чем меньше ваши интересы будут пересекаться сегодня с интересами других, тем лучше.
В результате поступления теплой и влажной воздушной массы с юга, в Харькове ожидаются осадки в виде дождя.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
влажность:
давление:
ветер: