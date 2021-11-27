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27.11.2021  16:32   

ДТП: на въезде в Харьков разбились две иномарки (видео)

Авария произошла 27 ноября около семи часов утра.

ДТ Харков: на 1-м километре столкнулись Dacia Logan и Volkswagen Caddy.

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на 1-м километре Окружной дороги произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Dacia Logan и Volkswagen Caddy.

Есть и пострадавшие в столкновении. Травмы получили водители и пассажирка автомобиля Dacia. Прибывшие на место ДТП медики скорой помощи госпитализировали пострадавших в больницу.

ДТ Харков: на 1-м километре столкнулись Dacia Logan и Volkswagen Caddy.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, мы ранее писали о том, что произошла авария возле Лоска. Грузовик, столкнувшись с ВАЗ 2108, протащил легковой автомобиль впереди себя.

Тэги:  дтп, харьков
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