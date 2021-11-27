27.11.2021 17:48 Рита Парфенова

Обыски в развлекательных заведениях Харькова: полиция рассказала о причине (фото)

В ночь на 27 ноября в Харькове провели обыски в развлекательных заведениях «Молодость» и «Баста».

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, действия правоохранителей связаны с тем, что в последнее время поступало много сообщения о воровстве, хулиганстве и нарушениях общественного порядка в этих заведениях. В частности, за последние четыре месяца полицию поступило 66 сообщений о подобных случах в заведении «Молодость» на Павловской площади.



На основании заявлений открыты уголовные производства, в рамках которых 27 ноября сотрудники Харьковского районного управления полиции №3 на основании решения суда провели обыски в развлекательных заведениях «Баста» по улице Сумской и «Молодость» на площади Павловской.





В ходе проверок полиция выявила многочисленные нарушения законодательства, в частности, реализацию алкоголя и сигарет без лицензии, а также изъяли оборудование для видеозаписи.



Так, в «Басте» установлено, там продавали алкогоkь без лицензии. Полицейские изъяли 323 бутылки алкоголя.

Также администрация данного заведения занималась реализацией табачных изделий для кальяна с акцизными марками Российской Федерации. Изъято 28 пластиковых контейнеров с табачной продукцией.





В развлекательном заведении «Молодость» обнаружен факт продажи спиртных напитков «кустарного» производства. Сотрудники Харьковского районного управления полиции № 3 изъяли 348 бутылок.

Посетители «Молодости» на Павловской площади утверждали, что во время этих действий правоохранители обыскивали каждого посетителя. На предмет чего, корреспондентам РЕДПОСТ не сообщили, указав лишь, что проходили следственные действия в рамках криминального производства.





Следственные действия по открытым уголовным производствам по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины продолжаются.



Напомним, на днях возле кафе «Молодость» полицейскому, прибывшему по вызову по поводу очередной драки возле заведения, были нанесены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Личность нападающего установлена, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.