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27.11.2021  17:48   Рита Парфенова

Обыски в развлекательных заведениях Харькова: полиция рассказала о причине (фото)

В ночь на 27 ноября в Харькове провели обыски в развлекательных заведениях «Молодость» и «Баста».

Криминал Харьков: в развлекательных заведениях провели обыски

Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Нацполиции, действия правоохранителей связаны с тем, что в последнее время поступало много сообщения о воровстве, хулиганстве и нарушениях общественного порядка в этих заведениях. В частности, за последние четыре месяца полицию поступило 66 сообщений о подобных случах в заведении «Молодость» на Павловской площади.

На основании заявлений открыты уголовные производства, в рамках которых 27 ноября сотрудники Харьковского районного управления полиции №3 на основании решения суда провели обыски в развлекательных заведениях «Баста» по улице Сумской и «Молодость» на площади Павловской.

молодость обыск

В ходе проверок полиция выявила многочисленные нарушения законодательства, в частности, реализацию алкоголя и сигарет без лицензии, а также изъяли оборудование для видеозаписи.

Так, в «Басте» установлено, там продавали алкогоkь без лицензии. Полицейские изъяли 323 бутылки алкоголя.

изъят алкоголь баста харьков

Также администрация данного заведения занималась реализацией табачных изделий для кальяна с акцизными марками Российской Федерации. Изъято 28 пластиковых контейнеров с табачной продукцией.

табак с акцизной маркой РФ баста харьков

В развлекательном заведении «Молодость» обнаружен факт продажи спиртных напитков «кустарного» производства. Сотрудники Харьковского районного управления полиции № 3 изъяли 348 бутылок.

кустарный алкоголь молодость харьков

Посетители «Молодости» на Павловской площади утверждали, что во время этих действий правоохранители обыскивали каждого посетителя. На предмет чего, корреспондентам РЕДПОСТ не сообщили, указав лишь, что проходили следственные действия в рамках криминального производства.

молодость обыск

молодость обыск

Следственные действия по открытым уголовным производствам по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины продолжаются.

Напомним, на днях возле кафе «Молодость» полицейскому, прибывшему по вызову по поводу очередной драки возле заведения, были нанесены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Личность нападающего установлена, ему поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  обыск, полиция, харьков
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