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27.11.2021  18:53   Рита Парфенова

Из-за траурного шествия в центре Харькова перекроют улицу

В воскресенье, 28 ноября, на час будет запрещено движение транспорта по улице Гражданской.


Фото из открытых источников

Движение транспорта по улице Гражданской будет запрещено 28 ноября 2021 года с 11.00 до 12.00. Будет закрыт участок улицы Гражданской – от улицы Пушкинской до Харьковской набережной. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Запрет связан с проведением ОО «Экополитика-Мир» траурного шествия, посвященного 80-й годовщине гибели евреев – жертв Холокоста в Харькове, во Второй мировой войне.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по близлежащим улицам – Короленко, Куликовской, Воробьева и других.

Напомним, 27 ноября по центру Харькова прошел крестный ход в память о жертвах голодоморов и политических репрессий.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
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