27.11.2021 19:57 Рита Парфенова

Тверже алмаза: сверхпрочное стекло для мобильников создали в Китае

Исследователи под руководством китайского Университета Цзилинь создали так называемое углеродное стекло, которое тверже алмаза.

Производителм защитных стекол, пленок и чехлов для смартфонов грозит банкротство – китайские ученые разработали стекло, тверже алмаза, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Daily Мail.



Так называемое углеродное стекло, которое также имеет самую высокую теплопроводность из всех известных стекол, было произведено исследователями под руководством китайского Университета Цзилинь.



Они поместили форму углерода «бакиболл» в пресс с наковальней, подвергнув ее экстремальным температурам и давлению. В результате получилось одно из самых твердых стекол, известных в настоящее время.





«Создание стекла с такими превосходными свойствами откроет возможности для новых применений», - отметил геохимик Инвэй Фэй из Вашингтонского института Карнеги.



Напомним выпускник Харьковского физико-математического лицея №27 Дмитрий Захаров стал призером Sahasak Nimavum 2021 года. Юноша смоделировал распространение света в оптически неоднородной среде.