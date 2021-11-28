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28.11.2021  06:00   

Желтый уровень опасности: погода в Харькове на воскресенье, 28 ноября

Повышение температуры, дождь и туман принесла в Харьков теплая и влажная воздушная масса с юга.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 28 ноября 2021 года

В первой половиной дня 28 ноября по Харькову и области ожидается туман, видимость 200-500 метров. Это сообветствует I-му, желтому уровню опасности, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 28 ноября:

Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +3°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с​​. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Атмосфера возбуждена. И хотя магнитных бурь синоптики не прогнозируют, метеозависимым людям нужно быть внимательнее к своему самочувствию.

Народные приметы. Пасмурная погода  в этот день предвещает мокрый май.

Если в этот день дует ветер, то он не утихнет до 19 декабря.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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